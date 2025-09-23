ING Italia, nuova partnership con DWS per rafforzare offerta investimenti

ING Italia

DWS

(Teleborsa) -amplia ulteriormente la propria offerta digrazie a una nuova partnership con, uno dei principali asset manager in Europa con un totale di asset in gestione pari a 1.010 miliardi di euro. "L’inserimento di 23 nuovi fondi rafforza l’impegno di ING nel mettere a disposizione della clientela retail un ventaglio sempre più ricco e diversificato di opportunità", si legge in una nota., Head of Investment & Wealth di ING Italia, ha commentato: "Con questa nuova partnership con DWS, rafforziamo ulteriormente la nostra strategia di crescita nel mercato italiano degli investimenti. L’inserimento di fondi focalizzati su strategie multi-asset e tematiche innovative come l’intelligenza artificiale ci consente di offrire ai nostri clienti soluzioni di alta qualità, diversificate e in linea con le evoluzioni dei mercati. Grazie alla nostra rete di consulenti e alla piattaforma MyMoneyCoach, rendiamo questi strumenti accessibili e personalizzabili, con l’obiettivo di accompagnare ogni cliente verso scelte consapevoli e sostenibili nel tempo"., Country Head di DWS Italia, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con ING Italia, una partnership che consentirà di offrire ai clienti l'accesso ad un’ampia selezione della nostra gamma prodotti. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di DWS nel rendere sempre più accessibili le nostre soluzioni d'investimento agli investitori italiani. Con DWS, i clienti di ING Italia potranno contare sulle competenze e l’esperienza di un grande gestore globale, con solide radici europee e una profonda conoscenza delle esigenze dei risparmiatori italiani".