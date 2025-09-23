MEF, il 26 settembre in asta BTP, CCTeu e BTP Green per 8,75 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'di BTP, CCTeu e BTP Green. I titoli vanno in asta. La data di regolamento è mercoledì 1 ottobre 2025.In particolare, saranno offerti da 3,5 a 4 miliardi di euro dicon scadenza 01/02/2031 e cedola annuale al 2,85%, da 1,5 a 2 miliardi di euro dicon scadenza 01/10/2035 e cedola annuale al 3,60%, da 1 a 1,5 miliardi di euro dicon scadenza 15/04/2034, da 1 a 1,25 miliardi di euro dicon scadenza 30/04/2035 e cedola annuale al 4,00%.