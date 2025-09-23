Milano Cortina 2026 porta i cantieri olimpici all’Unreal Fest di Stoccolma

(Teleborsa) - Dal: le opere perentrano nell’arena dell’Unreal Fest di Stoccolma, il più grande appuntamento europeo dedicato al real-time 3D. Organizzato da, creatrice delche da decenni alimenta i titoli più celebri del gaming e del cinema, il festival è oggi anche punto di riferimento per architettura, simulazioni urbane e infrastrutture.In questo contesto internazionale, lapresenta le proprie tecnologie di digital twin urbano, includendo ambienti interattivi e ultra-realistici che uniscono modelli BIM ad alta fedeltà e dati GIS dinamici (), integrando intelligenza artificiale e realtà aumentata.L’uso dell’Unreal Engine, nato per il divertimento ma oggi applicato anche all’urbanistica e alla progettazione, permette di tradurre la, utile non solo per tecnici e decisori ma anche per cittadini e stakeholder. Un esempio concreto diL’edizione 2025 dell’Unreal Fest è. Nel quartiere fieristico Stockholmsmässan, le infrastrutture olimpiche per i Giochi 2026 saranno raccontate accanto a progetti di cinema, automotive e architettura: un ponte tra l’immaginario dei videogiochi e la realtà dei cantieri olimpici, che fa dell’Italia un laboratorio internazionale di innovazione applicata.Per ili Giochi diventano banco di prova di una rivoluzione digitale delle infrastrutture e della governance: cantieri che si trasformano in gemelli virtuali, dati che prendono forma in tempo reale, tecnologie nate dal gaming che diventano strumenti di trasparenza e monitoraggio. Un’Dal Ministero e dalla Società non arrivano soltanto strade e impianti, ma, per dimostrare che il Paese è capace di compiere un salto culturale e tecnologico senza precedenti, con l’obiettivo di essere, in pieno spirito olimpico, degli apripista.