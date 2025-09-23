Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:24
24.700 -0,25%
Dow Jones 18:24
46.415 +0,07%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: andamento negativo per Shopify
Rosso per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che sta segnando un calo del 2,34%.
