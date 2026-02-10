New York: mette il turbo Shopify

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,38%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Shopify
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Shopify
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 130,5 USD. Primo supporto individuato a 124,4. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 136,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)