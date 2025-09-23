Olidata, Rufini: puntare su una cybersecurity nazionale è fondamentale

Olidata





(Teleborsa) - "sta cominciando a correre, sta riguadagnando il campo perso. Siamo qui con la voglia e la determinazione e l'illusione di poter costruire un futuro davvero fantastico". Queste le parole di, presidente di, parlando a margine di un evento che si è tenuto a Roma.Su cosa puntare in futuro? secondo il presidente bisogna incentivare la, perchè "ci rendiamo conto che ogni giorno è un urgenza. Abbiamo visto quello che accaduto qualche giorno fa agli aeroporti, notizia di ieri i droni sullo scalo aeroportuale di Copenaghen. Se non ora quando? Se non è così chiaro che, perdiamo un treno importantissimo. Noi siamo cercando di essere uno dei player nazionali per costruire il futuro del nostro Paese che cambierà radicalmente la scacchiera internazionale dei prossimi anni".