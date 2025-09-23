Olidata, Rufini: puntare su una cybersecurity nazionale è fondamentale

(Teleborsa) - "Olidata
sta cominciando a correre, sta riguadagnando il campo perso. Siamo qui con la voglia e la determinazione e l'illusione di poter costruire un futuro davvero fantastico". Queste le parole di Cristiano Rufini
, presidente di Olidata
, parlando a margine di un evento che si è tenuto a Roma.
Su cosa puntare in futuro? secondo il presidente bisogna incentivare la Cybersecurity
, perchè "ci rendiamo conto che ogni giorno è un urgenza. Abbiamo visto quello che accaduto qualche giorno fa agli aeroporti, notizia di ieri i droni sullo scalo aeroportuale di Copenaghen. Se non ora quando? Se non è così chiaro che l'esigenza di una cybersecurity nazionale è fondamentale
, perdiamo un treno importantissimo. Noi siamo cercando di essere uno dei player nazionali per costruire il futuro del nostro Paese che cambierà radicalmente la scacchiera internazionale dei prossimi anni".