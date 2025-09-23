Palingeo, apertura periodo addizionale di esercizio dei "Warrant Palingeo 2024-2026"

Palingeo

(Teleborsa) -, azienda attiva nei settori della geotecnica e della geognostica per la realizzazione di opere edili, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che il Consiglio di amministrazione ha deliberato di aprire undei "", codice ISIN IT0005575573, con data di inizio del suddetto periodo il giorno 1° ottobre 2025 e data di chiusura fissata in data 8 ottobre 2025 (incluso)."L’apertura del Periodo Addizionale di Esercizio - ha spiegato l'azienda in una nota - si rende necessaria in forza di quanto previsto dall’, ai sensi del quale è previsto che laddove sia promossa un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle azioni Palingeo il cui termine di adesione non cada durante i periodi di esercizio predeterminati ai sensi del regolamento, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le azioni di compendio con effetto entro il termine di adesione all’offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le predette azioni di compendi"o.I portatori dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le, nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni 4 Warrant posseduti, ad un prezzo per ciascuna Azione di Compendio pari al prezzo di esercizio del periodo di esercizio dei Warrant immediatamente successivo come previsto ai sensi del relativo regolamento (i.e. il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio), ossia