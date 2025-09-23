Milano 14:24
Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric

Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo industriale francese, che lievita del 2,20%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Schneider Electric mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,56%, rispetto a -0,14% dell'indice di Parigi).


La tendenza di breve della multinazionale dei prodotti elettrici moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 235,7 Euro e supporto a 233,8. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 237,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
