Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,20%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,56%, rispetto a -0,14% dell').La tendenza di breve dellamoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 235,7 Euro e supporto a 233,8. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 237,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)