Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo industriale francese
, che lievita del 2,20%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Schneider Electric
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,56%, rispetto a -0,14% dell'indice di Parigi
).
La tendenza di breve della multinazionale dei prodotti elettrici
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 235,7 Euro e supporto a 233,8. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 237,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)