Piazza Affari: scambi al rialzo per Moncler

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene l'azienda nota per i piumini, con un rialzo dell'1,90%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moncler evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Moncler mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 52,05 Euro. Rischio di discesa fino a 50,53 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 53,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
