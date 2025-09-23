Milano 14:29
42.600 +0,42%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:29
9.243 +0,18%
Francoforte 14:29
23.643 +0,49%

Piazza Affari: scambi in positivo per Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Saipem
Apprezzabile rialzo per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.
Condividi
```