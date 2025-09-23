Milano 14:30
42.593 +0,40%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:30
9.242 +0,17%
Francoforte 14:30
23.632 +0,45%

PMI composito Unione Europea in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI composito Unione Europea in settembre
Unione Europea, PMI composito in settembre pari a 51,2 punti, in aumento rispetto al precedente 51 punti (la previsione era 51,1 punti).
Condividi
```