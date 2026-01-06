Appuntamenti macroeconomici del 6 gennaio 2026

(Teleborsa) - Martedì 06/01/2026
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 53,6 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 51,9 punti; preced. 52,8 punti)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2,3%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 53 punti; preced. 54,2 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 54,1 punti)