Appuntamenti macroeconomici del 6 gennaio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Martedì 06/01/2026
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 53,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,9 punti; preced. 52,8 punti)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2,3%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)
15:45 USA: PMI composito (atteso 53 punti; preced. 54,2 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 54,1 punti)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
