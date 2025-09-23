Milano
Martedì 23 Settembre 2025, ore 18.46
PMI composito USA in settembre
23 settembre 2025 - 16.05
USA,
PMI composito in settembre pari a 53,6 punti
, in calo rispetto al precedente 55,1 punti (la previsione era 54,6 punti).
