Porto Aviation, nel primo semestre valore della produzione sopra i 3 milioni di euro

Porto Aviation Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di velivoli ad alte prestazioni, ha chiuso il primo semestre 2025 con un'impennata del(+68%) sopra ipositivo per 420mila euro in aumento rispetto al rosso di 431mila euro del 30 giugno 2024. In positivo anche ila 143mila euro, in aumento rispetto a -665mila euro del primo semestre 2024.Laè positiva per 1,05 milioni di euro in leggera diminuzione (-0,5%) rispetto a 1,06 milioni al 31 dicembre 2024 (-0,5%);Al 30 giugno 2025 sono stati consegnati 7 velivoli. Porto Aviation Group comunica undi 14 velivoli."I risultati del primo semestre 2025 confermano la solidità e la capacità di crescita della Porto Aviation Group. Abbiamo raggiunto margini operativi significativi, con un EBITDA pari al 15% del fatturato, che testimoniano l’efficienza della nostra struttura industriale e la competitività dei nostri prodotti sui mercati internazionali - ha commentato, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società -. La posizione finanziaria netta positiva, unitamente a un patrimonio netto che copre ampiamente il fabbisogno degli investimenti, garantisce stabilità e ci permette di guardare al futuro con serenità e visione strategica"."L’andamento prospettico della Società si presenta estremamente positivo, sostenuto da una solida struttura patrimoniale, da un portafoglio ordini in crescita e da un contesto di mercato favorevole alla diffusione di velivoli innovativi ad alte prestazioni - si legge nelle previsioni della società -. Il completamento del progetto di ricerca e sviluppo "" e l’avvio di nuovi investimenti produttivi, tra cui il, consentiranno a Porto Aviation Group di ampliare la propria capacità industriale e di consolidare ulteriormente la presenza sui mercati internazionali".