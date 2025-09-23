RBC promuove Terna e Italgas, taglia rating su Snam

Italgas

(Teleborsa) - Gli analisti di RBC hannoa "" da "sector perform" il rating su, società quotata su Euronext Milan e specializzata nell'attività di distribuzione del gas, citando una valutazione interessante e l'acquisizione "trasformativa" di 2i Rete, che porterebbe a una crescita annuale dell'utile per azione (EPS) prossima al 10% fino al 2030. Il target price è stato alzato a 9 euro dai precedenti 6,80 euro.Inoltre, hannoa "" da "outperform" il titolo, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, prevedendo una crescita dell'EPS inferiore al 2% per il gruppo fino al 2030. Il target price è stato abbassato a 5,15 euro dai precedenti 5,30 euro.Infine, hannoa "" da "sector perform" la raccomandazione su, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, prevedendo una crescita dell'EPS a un tasso "mid-single-digit" fino al 2030. Il target price è stato alzato a 9,6 euro dai precedenti 8,6 euro.