RBC promuove Terna e Italgas, taglia rating su Snam

(Teleborsa) - Gli analisti di RBC hanno alzato a "outperform" da "sector perform" il rating su Italgas, società quotata su Euronext Milan e specializzata nell'attività di distribuzione del gas, citando una valutazione interessante e l'acquisizione "trasformativa" di 2i Rete, che porterebbe a una crescita annuale dell'utile per azione (EPS) prossima al 10% fino al 2030. Il target price è stato alzato a 9 euro dai precedenti 6,80 euro.

Inoltre, hanno declassato a "sector perform" da "outperform" il titolo Snam, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, prevedendo una crescita dell'EPS inferiore al 2% per il gruppo fino al 2030. Il target price è stato abbassato a 5,15 euro dai precedenti 5,30 euro.

Infine, hanno incrementato a "outperform" da "sector perform" la raccomandazione su Terna, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, prevedendo una crescita dell'EPS a un tasso "mid-single-digit" fino al 2030. Il target price è stato alzato a 9,6 euro dai precedenti 8,6 euro.
