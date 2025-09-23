Milano 16:21
42.590 +0,39%
Nasdaq 16:21
24.709 -0,21%
Dow Jones 16:21
46.613 +0,50%
Londra 16:22
9.254 +0,30%
Francoforte 16:21
23.645 +0,50%

Regolamento Ue su deforestazione verso nuova proroga, Confagricoltura e Federlegnoarredo: accolta nostra richiesta

in attesa di una generale semplificazione

Economia
(Teleborsa) - Confagricoltura e FederlegnoArredo "accolgono positivamente la decisione della Commissione europea di proporre all’Europarlamento il nuovo rinvio dell’applicazione del Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR)".

Una scelta - si legge - che accoglie le istanze ribadite proprio ieri al Parlamento europeo dalla Confederazione e da FederlegnoArredo, che da tempo hanno segnalato le forti criticità dell’attuale formulazione dell’EUDR.

Confagricoltura e FederlegnoArredo sono disponibili a lavorare fin da ora alle necessarie semplificazioni, riducendo gli oneri amministrativi e concentrando la due diligence sui primi operatori. “La sostenibilità - ribadiscono - rimane per la nostra filiera una priorità irrinunciabile, la cui messa a terra non può prescindere da una regolamentazione chiara e realisticamente attuabile”.
