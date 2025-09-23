Rosetti Marino, Borsa vieta gli ordini al meglio dopo nuovo rally su massimo storico

(Teleborsa) - Borsa Italiana
ha comunicato che da domani 24 settembre 2025 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Rosetti Marino
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo
(anche detti ordini al meglio).
Rosetti Marino ha chiuso la seduta odierna a quota 183 euro per azione, in rialzo del 10,91%
. Il titolo è rimasto sospeso per eccesso di rialzo per la gran parte della giornata
, non riuscendo a fare prezzo dopo le 13:06 e chiudendo con un controvalore di 43.850 euro.
La chiusura odierna rappresenta un nuovo massimo storico
per la società, che è arrivata a valere 732 milioni di euro. Il rialzo da inizio anno è del 274%, mentre la performance sui 12 mesi è del +328%.
Rosetti Marino si caratterizza per essere un titolo estremamente sottile e con scambi limitati
, anche a causa del suo azionariato con un flottante risicato. L'azionariato vede infatti la holding di controllo Rosfin al 56,19%, Saipem
al 20%, Cosmi Holding al 17,5%, azioni proprie al 5%, La Cassa di Ravenna all'1,25% e altri azionisti ad appena lo 0,06%
.
Rosetti Marino opera a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti - offshore ed onshore - per l'Oil&Gas, Rinnovabili e Carbon Neutrality
, nonché nella costruzione navale di Rimorchiatori, Supply Vessels e Superyachts (Settore Navale).
Tra pochi giorni, il 30 settembre, è in programma il Consiglio di Amministrazione
per l'approvazione della relazione semestrale
al 30 giugno 2025.
Dopo anni complessi, nel 2024
Rosetti Marino ha registrato
una netta crescita
, chiudendo l'esercizio con ricavi consolidati pari a 583 milioni di euro (+62%), un margine operativo lordo (EBITDA) di 53,7 milioni di euro, corrispondente al 9,2% dei ricavi (contro 21,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023 corrispondente al 6,1% dei ricavi) e un risultato netto di 30 milioni di euro (contro 7 milioni di euro dell'anno prima).