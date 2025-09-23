Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:30
24.690 -0,29%
Dow Jones 18:30
46.405 +0,05%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Rosetti Marino, Borsa vieta gli ordini al meglio dopo nuovo rally su massimo storico

Energia, Finanza
Rosetti Marino, Borsa vieta gli ordini al meglio dopo nuovo rally su massimo storico
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da domani 24 settembre 2025 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Rosetti Marino, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo (anche detti ordini al meglio).

Rosetti Marino ha chiuso la seduta odierna a quota 183 euro per azione, in rialzo del 10,91%. Il titolo è rimasto sospeso per eccesso di rialzo per la gran parte della giornata, non riuscendo a fare prezzo dopo le 13:06 e chiudendo con un controvalore di 43.850 euro.

La chiusura odierna rappresenta un nuovo massimo storico per la società, che è arrivata a valere 732 milioni di euro. Il rialzo da inizio anno è del 274%, mentre la performance sui 12 mesi è del +328%.

Rosetti Marino si caratterizza per essere un titolo estremamente sottile e con scambi limitati, anche a causa del suo azionariato con un flottante risicato. L'azionariato vede infatti la holding di controllo Rosfin al 56,19%, Saipem al 20%, Cosmi Holding al 17,5%, azioni proprie al 5%, La Cassa di Ravenna all'1,25% e altri azionisti ad appena lo 0,06%.

Rosetti Marino opera a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti - offshore ed onshore - per l'Oil&Gas, Rinnovabili e Carbon Neutrality, nonché nella costruzione navale di Rimorchiatori, Supply Vessels e Superyachts (Settore Navale).

Tra pochi giorni, il 30 settembre, è in programma il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2025.

Dopo anni complessi, nel 2024 Rosetti Marino ha registrato una netta crescita, chiudendo l'esercizio con ricavi consolidati pari a 583 milioni di euro (+62%), un margine operativo lordo (EBITDA) di 53,7 milioni di euro, corrispondente al 9,2% dei ricavi (contro 21,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023 corrispondente al 6,1% dei ricavi) e un risultato netto di 30 milioni di euro (contro 7 milioni di euro dell'anno prima).
Condividi
```