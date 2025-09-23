TIM colloca bond da 500 milioni di euro e anticipa parte del funding 2026

(Teleborsa) - TIM
ha collocato
, a conclusione dell'attività di book-building, un bond senior unsecured da 500 milioni di euro
, a tasso fisso, offerto agli investitori istituzionali, con scadenza a 5 anni e una cedola al 3,625% per anno.
I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per scopi societari di carattere generico, anticipando parte delle attività di funding previste per il 2026
.
Le obbligazioni sono state emesse nell'ambito del programma EMTN da 10 miliardi di euro e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo e Borsa Italiana
. È previsto che le agenzie Moody's
, S&P e Fitch attribuiscano al bond un rating rispettivamente pari a Ba2, BB e BB.