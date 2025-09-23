Milano 17:35
TIM colloca bond da 500 milioni di euro e anticipa parte del funding 2026

Finanza, Telecomunicazioni
(Teleborsa) - TIM ha collocato, a conclusione dell'attività di book-building, un bond senior unsecured da 500 milioni di euro, a tasso fisso, offerto agli investitori istituzionali, con scadenza a 5 anni e una cedola al 3,625% per anno.

I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per scopi societari di carattere generico, anticipando parte delle attività di funding previste per il 2026.

Le obbligazioni sono state emesse nell'ambito del programma EMTN da 10 miliardi di euro e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo e Borsa Italiana. È previsto che le agenzie Moody's, S&P e Fitch attribuiscano al bond un rating rispettivamente pari a Ba2, BB e BB.
