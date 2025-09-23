UE autorizza acquisto di DHL Parcel UK ed EVRi da parte di Apollo e Deutsche Post

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto
di DHL Parcel UK ed EVRi, entrambe del Regno Unito, da parte di Apollo Capital Management degli Stati Uniti e di DHL eCommerce International Holdings dei Paesi Bassi, parte del gruppo tedesco Deutsche Post
. L'operazione riguarda principalmente il settore della consegna dei pacchi
.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza
, dato che la joint venture svolge attività trascurabili nello Spazio economico europeo e che la posizione di mercato congiunta delle società risulta limitata dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.