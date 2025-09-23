UE autorizza acquisto di DHL Parcel UK ed EVRi da parte di Apollo e Deutsche Post

Deutsche Post

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di DHL Parcel UK ed EVRi, entrambe del Regno Unito, da parte di Apollo Capital Management degli Stati Uniti e di DHL eCommerce International Holdings dei Paesi Bassi, parte del gruppo tedesco. L'operazione riguarda principalmente ilLa Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato che la joint venture svolge attività trascurabili nello Spazio economico europeo e che la posizione di mercato congiunta delle società risulta limitata dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.