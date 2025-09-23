Milano 15:48
42.656 +0,55%
Nasdaq 15:48
24.723 -0,15%
Dow Jones 15:48
46.649 +0,58%
Londra 15:48
9.260 +0,36%
Francoforte 15:48
23.675 +0,63%

UE autorizza acquisto di DHL Parcel UK ed EVRi da parte di Apollo e Deutsche Post

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di DHL Parcel UK ed EVRi, entrambe del Regno Unito, da parte di Apollo Capital Management degli Stati Uniti e di DHL eCommerce International Holdings dei Paesi Bassi, parte del gruppo tedesco Deutsche Post. L'operazione riguarda principalmente il settore della consegna dei pacchi.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che la joint venture svolge attività trascurabili nello Spazio economico europeo e che la posizione di mercato congiunta delle società risulta limitata dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
