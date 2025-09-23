Valtecne, EBITDA primo semestre a 4,6 milioni di euro con contributo Utilità

Valtecne

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha chiuso ildel 2025 conpari a 19,4 milioni di euro, rispetto ai ricavi pro-forma del corrispondente periodo chiuso al 30 giugno 2024 pari a 20,5 milioni.L'risulta pari a 4,6 milioni di euro, con unpari al 22,6% del Valore della produzione. L'EBITDA Adjusted è pari a 5,5 milioni. Gli aggiustamenti contabili riguardano la differente contabilizzazione dei costi relativi ai cespiti acquisiti in leasing finanziario. L'EBITDA Adjusted Margin, calcolato sul Valore della Produzione, è pari al 26,9%.Gliammontano a 1,6 milioni di euro, derivanti in gran parte dagli investimenti produttivi realizzati negli ultimi anni da entrambe le società e, in misura minore, dall'avviamento generato dall'acquisizione di Utilità. Tenuto conto di tali ammortamenti, l'si attesta a 2,9 milioni di euro. La gestione finanziaria ha prodotto un risultato leggermente positivo, pari a 5.204 euro. Ne conseguono un risultato prima delle imposte pari a 3 milioni di euro e unpari a 1,9 milioni di euro dopo imposte per 1 milione.Al 30 giugno 2025 l'è pari a 0,9 milioni di euro, da confrontarsi con il valore pro forma, di 0,5 milioni relativo al 31 dicembre 2024. La posizione debitoria è quindi leggermente peggiorata nel periodo di riferimento e le motivazioni vanno ricercate da un lato nell'erogazione di dividendi effettuata da Valtecne S.p.A, che ha comportato un esborso di 0,6 milioni (pari a 0,10 per azione), e dall'altro nelle dinamiche stagionali del capitale circolante."Il primo semestre 2025 ha segnato un'del Gruppo - ha commentato l'- L'acquisizione di Utilità, finalizzata nei primi mesi dell'anno, ha rafforzato in modo concreto il nostro posizionamento, ampliando il portafoglio tecnologico e permettendoci di entrare in segmenti ad alto potenziale come la chirurgia spinale e il dentale. I risultati conseguiti confermano la validità di questa scelta: l'EBITDA consolidato del periodo si è attestato a 4,6 milioni di euro e la redditività percentuale rispetto al valore della produzione è stata pari al 22,6%, superiore di quasi 100 punti base alla performance della sola Valtecne"."In un mercato ortopedico globale in espansione, che secondo le stime supererà i 72 miliardi di USD entro il 2028,in tecnologie, clienti e persone, con l'obiettivo di consolidare il nostro ruolo tra i principali contract manufacturer europei specializzati nella meccanica di precisione per il medicale", ha aggiunto.