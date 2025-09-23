Volvo, produrrà un nuovo modello ibrido negli Stati Uniti entro fine decennio

Volvo Cars

(Teleborsa) -ha annunciato che inizierà a produrre unentro la fine di questo decennio.Il nuovo modello, i cui dettagli non sono ancora stati resi noti, sarà progettato per il mercato statunitense e contribuirà a incrementare l'utilizzo della capacità produttiva del suo, ha affermato l'azienda in una nota. Il tutto mentre la casa automobilistica svedese continua ad adattarsi alle politiche tariffarie del presidente Donald Trump.L'amministratore delegato di Volvo Cars ha dichiarato ad aprile che l'azienda avrebbee il gruppo ha annunciato a luglio che prevede di iniziare a produrre il suo popolare SUV di medie dimensioninello stabilimento in South Carolina a partire dalla fine del 2026. Attualmente lo stabilimento producecompletamente elettrico di Volvo e la Polestar 3, ma i dati di produzione mostrano che questi modelli occupano solo una piccola frazione della capacità produttiva annuale del sito di 150.000 veicoli.Volvo, da tempo pioniera nel settore deicon l'obiettivo digradualmente tutti i modelli non elettrici, lo scorso anno ha cambiato rotta e ha affermato che lesarebbero rimaste nella sua gamma.