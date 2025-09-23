Volvo, produrrà un nuovo modello ibrido negli Stati Uniti entro fine decennio

(Teleborsa) - Volvo Cars
ha annunciato che inizierà a produrre un nuovo modello ibrido negli Stati Uniti
entro la fine di questo decennio.
Il nuovo modello, i cui dettagli non sono ancora stati resi noti, sarà progettato per il mercato statunitense e contribuirà a incrementare l'utilizzo della capacità produttiva del suo stabilimento in South Carolina
, ha affermato l'azienda in una nota. Il tutto mentre la casa automobilistica svedese continua ad adattarsi alle politiche tariffarie del presidente Donald Trump.
L'amministratore delegato di Volvo Cars ha dichiarato ad aprile che l'azienda avrebbe prodotto più veicoli negli Stati Uniti
e il gruppo ha annunciato a luglio che prevede di iniziare a produrre il suo popolare SUV di medie dimensioni XC60
nello stabilimento in South Carolina a partire dalla fine del 2026. Attualmente lo stabilimento produce solo il SUV EX90
completamente elettrico di Volvo e la Polestar 3, ma i dati di produzione mostrano che questi modelli occupano solo una piccola frazione della capacità produttiva annuale del sito di 150.000 veicoli.
Volvo, da tempo pioniera nel settore dei veicoli elettrici
con l'obiettivo di eliminare
gradualmente tutti i modelli non elettrici entro il 2030
, lo scorso anno ha cambiato rotta e ha affermato che le auto ibride
sarebbero rimaste nella sua gamma.