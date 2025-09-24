Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.
Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,9363. Supporto stimato a 0,9332. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,9394.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)