Milano 9:05
42.344 -0,31%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:05
9.214 -0,11%
23.583 -0,12%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.

Il grafico a breve del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 1,3542 e supporto stimato a quota 1,3488. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 1,3596.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```