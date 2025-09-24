Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
Il grafico a breve del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 1,3542 e supporto stimato a quota 1,3488. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 1,3596.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)