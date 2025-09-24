ASML Holding, Standard Ethics conferma rating "EE+"

ASML Holding

(Teleborsa) -hail, big europea dei semiconduttori. Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.In linea con la metodologia di Standard Ethics, gli analistidel Gruppo olandese. Il sistema di ESG risk management, l'utilizzo di richiami sovranazionali nel Codice di Condotta, la rendicontazione extra-finanziaria in forma standard, le policy e gli obbiettivi ESG aderenti ai principali quadri internazionali e la composizione quali-quantitativa conforme ai principi di indipendenza, parità di genere ed internazionalità sono alcuni degli elementi che guidano l'Agenzia alla conferma del rating "EE+".