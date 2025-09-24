Milano 23-set
42.478 0,00%
Nasdaq 23-set
24.580 -0,73%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 23-set
9.223 0,00%
Francoforte 23-set
23.611 0,00%

ASML Holding, Standard Ethics conferma rating "EE+"

Finanza, Rating, Sostenibilità
(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE+" a ASML Holding, big europea dei semiconduttori. Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.

In linea con la metodologia di Standard Ethics, gli analisti confermano l'approccio olistico alla Sostenibilità del Gruppo olandese. Il sistema di ESG risk management, l'utilizzo di richiami sovranazionali nel Codice di Condotta, la rendicontazione extra-finanziaria in forma standard, le policy e gli obbiettivi ESG aderenti ai principali quadri internazionali e la composizione quali-quantitativa conforme ai principi di indipendenza, parità di genere ed internazionalità sono alcuni degli elementi che guidano l'Agenzia alla conferma del rating "EE+".
