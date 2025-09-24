Atos si aggiudica insieme a Leonardo un contratto cybersecurity dalla Commissione UE

Atos

Leonardo

(Teleborsa) -, società francese che si occupa di servizi IT, si è aggiudicata un importanteper la sicurezza informatica. Con un, questo contratto rappresenta uno degli accordi di servizi di sicurezza informatica più importanti in Europa.Il contratto "CLOUD II DPS II MC17" è progettato per l'acquisizione di, con particolare attenzione al supporto operativo, alla consulenza e allo sviluppo delle capacità in materia di sicurezza informatica. Questa iniziativa è gestita dalla Direzione Generale per i Servizi Digitali (DG DIGIT) della Commissione Europea.Atos fungerà da capofila, inconin qualità di partner del consorzio. Questa collaborazione fornirà alla Commissione europea un mix tra la leadership di Atos nella sicurezza informatica e le competenze complementari di Leonardo, garantendo i più elevati standard di resilienza ed eccellenza operativa."Questo premio è un forte riconoscimento della partnership di fiducia di Atos con la Commissione europea e della nostra consolidata esperienza nell'erogazione di servizi digitali sicuri e resilienti in tutta Europa - ha dichiarato Punit Sehgal, Responsabile di Atos Belux, Paesi Bassi e Paesi Nordici - Ribadisce la fiducia delle istituzioni in Atos per lasu larga scala".