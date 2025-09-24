Auto elettrica fa rima con incentivi: 6 su 10 rinuncerebbero all'acquisto senza bonus

(Teleborsa) - Dal 15 ottobre partiranno i nuovi incentivi 2025 per le auto elettriche per favorire la transizione verso la mobilità a zero emissioni. I bonusferme da gennaio ad agosto a una quota del 5,2%? E soprattutto, riusciranno a far superare la diffidenza degli italiani? Secondo un’analisi del Centro Studi di AutoScout24, ben ildi chi ha intenzione di acquistare una vettura nuova, in questa fase si sta orientando su un modello elettrico, con ilUna fotografia che dimostra come questi(il 95% del campione è stato influenzato nella scelta dai bonus) e per il rinnovo del parco auto circolante, dato che le auto destinate alla rottamazione hanno in media 14 anni: senza i bonus, beni che hanno dichiarato di voler acquistare un’auto nuova elettrica con gli incentivi, non lo farebbe. Questo significa che gli italiani sono attratti dall’elettrico non perché questa alimentazione risponda alle necessità degli automobilisti o per una questione ambientale (citata da pochissimi), anzi, ma solo per una questione economica, giudicata prioritaria per metà del campione.L’effetto positivo degli incentivi potrebbe però essere ancora più incisivo. Il campione è infatti diviso perfettamente a metà, tra chi li considera adeguati e chi invece insufficienti. Tra chi li ritiene inadeguati, quasi il 60% punta il dito contro parametri troppo restrittivi, mentre il 34% li trova troppo confusionari. Critiche secondarie emergono nel 25% del campione per il vincolo alla rottamazione e in un altro 25% per la percezione che gli incentivi non coprano il maggior costo delle auto elettriche.Il principale ostacolo rimane il costo elevato (41%), seguito dalla non rispondenza alle loro necessità (35%), dalla scarsa autonomia delle batterie (30%) e dalla carenza di colonnine di ricarica (26%). Un 24% si dichiara ancora diffidente, mentre timori riguardano anche la durata delle batterie e i costi di sostituzione (22%) e il valore residuo percepito come inferiore rispetto alle auto tradizionali (20%). Solo il 9% segnala incentivi insufficienti, a conferma che, pur importanti, i bonus da soli non bastano a convincere i più scettici.14 anni, è l’età media delle auto da rottamare. Nel dettaglio, il 33% prevede di sostituire una Euro 5, il 28% una Euro 3 e il 17% modelli ancora più datati (Euro 0–2): è questo il parco circolante che gli italiani sono pronti a lasciarsi alle spalle. Guardando avanti, le preferenze vanno soprattutto alle berline (scelte da circa 1 su 2), seguite da SUV e crossover, mentre le city car restano apprezzate. Il budget medio previsto per l’acquisto è di 25.800 euro.Sergio Lanfranchi, Centro Studi di AutoScout24, dichiara:Oggi quattro italiani su dieci sceglierebbero un’auto elettrica soprattutto grazie agli incentivi statali: la leva principale resta quindi la convenienza economica, più che la reale sensibilità ambientale. Questo significa che, in assenza di interventi strutturali capaci di rendere questa alimentazione davvero competitiva, al termine dei bonus è molto probabile che le vendite tornino ai livelli precedenti. Per consolidare il mercato, è fondamentale che le vetture elettriche rispondano alle esigenze di mobilità degli italiani: servono prezzi più accessibili, con l’usato che potrà avere un ruolo importante, e soprattutto una rete capillare di infrastrutture di ricarica e servizi dedicati. Solo così la mobilità elettrica potrà diventare una scelta stabile e diffusa.”