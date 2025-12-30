Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 108,41 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025 ilè stato di, in calo del 7,3% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il(GME), che gestisce ladi energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 3,87 milioni di MWh (-19%), con laal 79,7%.si sono attestati tra i 107,76 euro/MWh della Sardegna e i 108,53 euro/MWh del Centro Sud.