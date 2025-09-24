Avio, negli Usa estesa collaborazione con Raytheon per accelerare produzione motore Mk 104

Avio

(Teleborsa) - Avio USA, interamente controllata da, e Raytheon, facente parte del gruppo, hanno sottoscritto un ordine di acquisto per un importoper proseguire le, a supporto della linea missilistica deglidi Raytheon.L’ordine di acquisto arriva a 13 mesi dalla firma del contratto tra le due aziende per lesul motore Mk 104. I fondi garantiranno, per l’con lungo lead time per la qualificazione e consentirà di aumentare e accelerare ladei motori a propellente solido.“Quest’ordine di acquisto rappresenta un passo importante nell’espansione della nostra catena di fornitura per garantire la resilienza e la disponibilità del motore Mk 104,” ha dichiarato, presidente Naval Power di Raytheon. “Implementando strategicamente una seconda fonte per componenti critiche, non solo miglioriamo la nostra capacità di soddisfare la domanda dei clienti, ma rafforziamo anche la nostra capacità produttiva per la linea degli Standard Missile.”Precedentemente a questo ordine di acquisto le società avevano completato con successo sia lache la, stabilendo una solida base per le successive fasi di sviluppo e produzione.“Siamo orgogliosi di continuare il nostro lavoro sul motore Mk 104, così importante per gli Stati Uniti e i nostri alleati,” ha dichiarato il già vice Ammiraglio, CEO di Avio USA. “Non vediamo l’ora di portare avanti il motore fino alla piena qualificazione e alla produzione futura.”“Avio è lieta di supportare Avio USA nelle attività sul motore Mk 104, mettendo a disposizione la propria consolidata esperienza nell’ingegneria dei motori a propellente solido, nella caratterizzazione dei materiali, nei test di laboratorio e di accensione, nell’approvvigionamento e nell’integrazione dei motori, con l’obiettivo ultimo di sostenere la capacità accelerata di Raytheon di consegnare ai propri clienti finali.”, ha dichiarato, CEO di Avio.