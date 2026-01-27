RTX, fatturato trimestrale in crescita a doppia cifra con forte domanda di motori Pratt & Whitney

RTX

(Teleborsa) -, colosso statunitense del settore difesa e aviazione, ha chiuso ilcon unpari a 24,2 miliardi di dollari, in aumento del 12% rispetto all'anno precedente e del 14% in termini organici. L'è stato pari a 1,19 dollari, inclusi 0,31 dollari di rettifiche contabili per acquisizioni, 0,02 dollari di ristrutturazioni e 0,03 dollari di altre voci nette significative e/o non ricorrenti, mentre l'utile per azione rettificato è stato pari a 1,55 dollari, in aumento dell'1%. Iloperativo è stato pari a 4,2 miliardi di dollari, mentre il free cash flow a 3,2 miliardi di dollari.Le vendite di- che produce motori per aerei - sono state pari a 9.496 milioni di dollari nel quarto trimestre, in aumento del 25% rispetto all'anno precedente. Le vendite disono state pari a 7.736 milioni di dollari (+3%), mentre quelle della divisione difesasono state pari a 7.657 milioni di dollari (+7%).Ilaziendale è di 268 miliardi di dollari, inclusi 161 miliardi di dollari di attività commerciali e 107 miliardi di dollari di attività di difesa. La società ha segnalato che è stata completata la cessione della divisione Simmonds Precision Products di Collins.Nell'il fatturato è stato di 88,6 miliardi di dollari, in aumento del 10% rispetto all'anno precedente e dell'11% in termini organici. L'utile per azione è stato di 4,96 dollari, inclusi 1,15 dollari di rettifiche contabili per acquisizioni, 0,14 dollari di ristrutturazione e 0,04 dollari di altre voci nette significative e/o non ricorrenti, mentre l'utile per azione rettificato di 6,29 dollari, in aumento del 10%. Il flusso di cassa operativo è stato di 10,6 miliardi di dollari, mentre il free cash flow di 7,9 miliardi di dollari, in aumento di 3,4 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente."RTX ha registrato un fatturato, un utile per azione rettificato e un free cash flow solidi nel 2025, grazie alla nostra continua attenzione alle performance operative e all'esecuzione - ha dichiarato ilper realizzare le nostre previsioni finanziarie per il 2026. Restiamo concentrati sugli investimenti in nuove competenze, sull'espansione della capacità produttiva e sull'esecuzione del nostro portafoglio ordini per soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti".Per l', RTX prevede: fatturato rettificato tra 92,0 e 93,0 miliardi di dollari; crescita organica del fatturato dal 5 al 6%; utile per azione rettificato tra 6,60 e 6,80 dollari; free cash flow tra 8,25 e 8,75 miliardi di dollari.