Banca Privata Leasing, Alberto Di Tanno rileva la maggioranza dalla famiglia Spallanzani

(Teleborsa) - Privata Holding, società riconducibile alla famiglia Spallanzani, e Next.us, società riconducibile ad Alberto Di Tanno, hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la cessione di una partecipazione pari all'83%
del capitale di Banca Privata Leasing
. Fondata nel 1987 come Privata Leasing, oggi controlla le società ADV Finance e ADV Family, entrambe attive nel settore della cessione del quinto.
La decisione di cedere la partecipazione di controllo nella banca rientra nella strategia di lungo periodo della famiglia Spallanzani
, orientata a rafforzare e concentrare il proprio impegno nello sviluppo dell'attività industriale nel settore siderurgico, si legge in una nota. "Questa operazione assicura continuità alla missione avviata dalla mia famiglia: favorire l'accesso al credito per le PMI radicate sul territorio, sostenendone la crescita e lo sviluppo", ha detto Fernando Spallanzani.
Il contratto preliminare prevede, oltre al trasferimento della partecipazione di maggioranza, anche un significativo aumento di capitale da parte di Next.us
, finalizzato a rafforzare la solidità patrimoniale della banca e a sostenerne i futuri piani di sviluppo, che prevedranno l'ampliamento dei servizi e prodotti finanziari offerti e la valorizzazione del know how, delle risorse umane e dei legami con il territorio.
Il closing dell'operazione è previsto presumibilmente entro la conclusione del primo trimestre 2026. L'operazione di change of control e di rafforzamento patrimoniale di Banca Privata Leasing sarà coordinata dal Commissario
in temporaneo affiancamento del CdA, Paolo D'Alessio, nominato con provvedimento
della Banca d'Italia
del 6 agosto 2024.
Con questa acquisizione, Alberto Di Tanno mira ad affiancare al core business automotive
- dove, tramite il Gruppo Intergea, occupa la posizione di leader nazionale per auto vendute - una presenza qualificata nel settore creditizio
. "L'operazione segna l'avvio di una nuova fase di sviluppo per Banca Privata Leasing, a beneficio della clientela, dei dipendenti e dell'economia dei territori già serviti e di quelli che la banca raggiungerà in futuro", ha detto Di Tanno.