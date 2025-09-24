Milano
23-set
0
0,00%
Nasdaq
23-set
24.580
-0,73%
Dow Jones
23-set
46.293
-0,19%
Londra
23-set
9.223
-0,04%
Francoforte
23-set
23.611
+0,36%
Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 04.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,05%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,05%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.821,83 punti
In breve
,
Finanza
24 settembre 2025 - 03.38
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato +0,05%, a quota 3.821,83 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,01%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,14%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,12%)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,07% alle 05:48)
Argomenti trattati
Borsa
(1209)
Altre notizie
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (+0,15% alle 05:48)
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,11%)
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,38%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,22%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,46%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,41%
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto