Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 23/09/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,21 miliardi di euro, con un incremento di ben 450,3 milioni, pari al 16,35%, rispetto ai precedenti 2,76 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,36 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,48 miliardi.Su 665 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 269 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 360 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 36 azioni del listino milanese.