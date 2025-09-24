Milano 9:07
42.342 -0,32%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:08
9.211 -0,14%
23.587 -0,10%

Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 23/09/2025

Finanza
Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 23/09/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,21 miliardi di euro, con un incremento di ben 450,3 milioni, pari al 16,35%, rispetto ai precedenti 2,76 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,36 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,48 miliardi.

Su 665 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 269 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 360 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 36 azioni del listino milanese.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
Condividi
```