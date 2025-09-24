Borse UE in ordine sparso, debole Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre chiudono in ordine sparso le altre borse di Eurolandia. Oggi spicca il comparto difesa, dopo che il presidente USA Donald Trump ha dichiarato che i paesi della NATO dovrebbero abbattere gli aerei russi violano il loro spazio aereo e ha affermato che l'Ucraina potrebbe alla fine recuperare i territori persi dall'inizio del conflitto, o anche di più.Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto -0,15%. Ieri sera Jerome Powell ha affermato che la Fed deve trovare un equilibrio tra le preoccupazioni inflazionistiche e l'indebolimento del mercato del lavoro nelle sue prossime decisioni sui tassi di interesse, senza fornire alcun segnale sulla tempistica o sull'entità di potenziali tagli.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,60%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,49%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,10%.Torna a salire lo, attestandosi a +89 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,56%.composta, che cresce di un modesto +0,23%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,57%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 42.423 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 45.025 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,55%),(+1,82%),(+1,58%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,49%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,97%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,55%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%.Tra i(+4,99%),(+2,47%),(+1,52%) e(+1,48%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,40%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,19%.