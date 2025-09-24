Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 18:33
24.451 -0,53%
Dow Jones 18:33
46.198 -0,20%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Borse UE in ordine sparso, debole Piazza Affari

Commento, Finanza, Spread
(Teleborsa) - Finale poco mosso per la borsa di Milano, mentre chiudono in ordine sparso le altre borse di Eurolandia. Oggi spicca il comparto difesa, dopo che il presidente USA Donald Trump ha dichiarato che i paesi della NATO dovrebbero abbattere gli aerei russi violano il loro spazio aereo e ha affermato che l'Ucraina potrebbe alla fine recuperare i territori persi dall'inizio del conflitto, o anche di più.

Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&P-500, che riporta un cauto -0,15%. Ieri sera Jerome Powell ha affermato che la Fed deve trovare un equilibrio tra le preoccupazioni inflazionistiche e l'indebolimento del mercato del lavoro nelle sue prossime decisioni sui tassi di interesse, senza fornire alcun segnale sulla tempistica o sull'entità di potenziali tagli.

Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,60%. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,49%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,10%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +89 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,56%.

Tra i listini europei composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,23%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%, e pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,57%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 42.423 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All-Share, che chiude la giornata a 45.025 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+4,55%), ENI (+1,82%), A2A (+1,58%) e Banco BPM (+1,24%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Stellantis, che ha chiuso a -3,49%.

Sotto pressione Brunello Cucinelli, che accusa un calo del 2,97%.

Scivola Moncler, con un netto svantaggio del 2,55%.

In rosso Amplifon, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Fincantieri (+4,99%), Maire (+2,47%), ERG (+1,52%) e Intercos (+1,48%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Webuild, che ha archiviato la seduta a -4,40%.

Spicca la prestazione negativa di Piaggio, che scende del 3,19%.
