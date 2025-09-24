Borse UE in ordine sparso, debole Piazza Affari

(Teleborsa) - Finale poco mosso per la borsa di Milano
, mentre chiudono in ordine sparso le altre borse di Eurolandia. Oggi spicca il comparto difesa, dopo che il presidente USA Donald Trump ha dichiarato che i paesi della NATO dovrebbero abbattere gli aerei russi violano il loro spazio aereo e ha affermato che l'Ucraina potrebbe alla fine recuperare i territori persi dall'inizio del conflitto, o anche di più.
Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&P-500
, che riporta un cauto -0,15%. Ieri sera Jerome Powell ha affermato che la Fed deve trovare un equilibrio tra le preoccupazioni inflazionistiche e l'indebolimento del mercato del lavoro nelle sue prossime decisioni sui tassi di interesse, senza fornire alcun segnale sulla tempistica o sull'entità di potenziali tagli.
Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,60%. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,49%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,10%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +89 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,56%. Tra i listini europei
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,23%, performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%, e pensosa Parigi
, con un calo frazionale dello 0,57%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 42.423 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che chiude la giornata a 45.025 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Leonardo
(+4,55%), ENI
(+1,82%), A2A
(+1,58%) e Banco BPM
(+1,24%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Stellantis
, che ha chiuso a -3,49%.
Sotto pressione Brunello Cucinelli
, che accusa un calo del 2,97%.
Scivola Moncler
, con un netto svantaggio del 2,55%.
In rosso Amplifon
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Fincantieri
(+4,99%), Maire
(+2,47%), ERG
(+1,52%) e Intercos
(+1,48%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Webuild
, che ha archiviato la seduta a -4,40%.
Spicca la prestazione negativa di Piaggio
, che scende del 3,19%.