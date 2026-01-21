Azionario europeo migliora nel pomeriggio. Ancora in rosso Milano e Francoforte

(Teleborsa) - I mercati azionari europee migliorano nel pomeriggio
, nonostante le tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti e le continue dichiarazioni sulla conquista della Groenlandia da parte del presidente statunitense Donald Trump, in tandem con l'apertura positiva di Wall Street dopo il tonfo di ieri.
Trump, appena intervenuto
al Forum economico mondiale di Davos, ha detto di volere negoziati immediati per discutere dell'acquisizione della Groenlandia
, ma che non ricorrerà all'uso della forza. Secondo il leader USA, solo gli Stati Uniti possono garantire la sicurezza dell'isola.
Sempre sul fronte geopolitico, Trump ha detto che oggi incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
, aggiungendo di ritenere che sia il leader ucraino che il presidente russo Vladimir Putin vogliano porre fine alla guerra in corso da quasi quattro anni.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,172. Deciso balzo in alto dell'oro
(+2,1%), che raggiunge 4.863,7 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 60,27 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +64 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,52%. Tra gli indici di Eurolandia
piccola perdita per Francoforte
, che scambia con un -0,53%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,27%, e Parigi
è stabile, riportando un moderato +0,09%.
Prevale la cautela a Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un calo dello 0,39%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 47.365 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,44%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,57%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Tenaris
(+2,57%), Amplifon
(+2,23%), STMicroelectronics
(+2,00%) e Stellantis
(+1,52%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri
, che continua la seduta con -2,61%. In rosso Unipol
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,06%. Spicca la prestazione negativa di Hera
, che scende dell'1,76%. Banca Popolare di Sondrio
scende dell'1,50%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Ferretti
(+4,37%), Pharmanutra
(+3,91%), Intercos
(+3,11%) e Ferragamo
(+3,05%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Credem
, che prosegue le contrattazioni a -1,95%. Calo deciso per Acea
, che segna un -1,55%. Tentenna Rai Way
, che cede l'1,44%. Sostanzialmente debole Cembre
, che registra una flessione dell'1,35%.