Milano tonica. Più caute le altre borse europee

(Teleborsa) - Proseguono con cautela le principali borse europee, a fine mattinata, confermando la prudenza dell'avvio, dopo che il presidente americano, Donald Trump
, ha frenato su un possibile attacco all'Iran, dando un po' di sollievo agli investitori. Più in generale, gli addetti ai lavori guardano alle banche centrali
, in particolare la Federal Reserve
, dopo che gli ultimi dati USA hanno confermato le aspettative di un prossimo taglio dei tassi di interessi.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.619,4 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,61 dollari per barile, in forte calo del 3,88%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,41%. Tra le principali Borse europee
senza slancio Francoforte
, che negozia con un +0,04%, bilancio positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,52%, e sostanzialmente debole Parigi
, che registra una flessione dello 0,23%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,42%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 48.683 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Prysmian
(+2,51%), Telecom Italia
(+2,09%), Banco BPM
(+2,03%) e Unipol
(+1,68%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler
, che prosegue le contrattazioni a -2,80%.
Sotto pressione ENI
, che accusa un calo dell'1,81%.
Si muove sotto la parità Brunello Cucinelli
, evidenziando un decremento dell'1,49%.
Contrazione moderata per Amplifon
, che soffre un calo dell'1,19%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Technoprobe
(+4,40%), Sanlorenzo
(+2,20%), Danieli
(+1,44%) e Interpump
(+1,32%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank
, che ottiene -10,77%.
Scivola Reply
, con un netto svantaggio del 2,99%.
In rosso Ferragamo
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,61%.
Spicca la prestazione negativa di D'Amico
, che scende del 2,40%.