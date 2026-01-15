Milano tonica. Più caute le altre borse europee

euro / dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Prysmian

Telecom Italia

Banco BPM

Unipol

Moncler

ENI

Brunello Cucinelli

Amplifon

Technoprobe

Sanlorenzo

Danieli

Interpump

BFF Bank

Reply

Ferragamo

D'Amico

(Teleborsa) - Proseguono con cautela le principali borse europee, a fine mattinata, confermando la prudenza dell'avvio, dopo che il, ha frenato su un possibile attacco all'Iran, dando un po' di sollievo agli investitori. Più in generale, gli addetti ai lavori guardano alle, in particolare la, dopo che gli ultimi dati USA hanno confermato le aspettative di un prossimo taglio dei tassi di interessi.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.619,4 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,61 dollari per barile, in forte calo del 3,88%.Invariato lo, che si posiziona a +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,41%.senza slancio, che negozia con un +0,04%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,23%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,42%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 48.683 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,51%),(+2,09%),(+2,03%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,81%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,49%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,19%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,40%),(+2,20%),(+1,44%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,77%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,99%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,61%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,40%.