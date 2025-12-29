Borse europee prudenti. Soffrono i titoli della difesa

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente
. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, dove soffrono i titoli della difesa, in particolare Leonardo e Fincantieri, sulla scia dei venti di pace che soffiano tra Russia e Ucraina. Giù Rheinmetall sulla piazza di Francoforte.
Sul mercato valutario, poco mosso l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,176. Si abbattono le vendite sull'oro
, che scambia a 4.452,6 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,76%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,22%.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +73 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,49%. Tra gli indici di Eurolandia
resta vicino alla parità Francoforte
(-0,01%), giornata moderatamente positiva per Londra
, che sale di un frazionale +0,21%, e piatta Parigi
, che tiene la parità. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 44.555 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 47.252 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo DiaSorin
(+3,72%), Nexi
(+2,19%), Inwit
(+1,36%) e Amplifon
(+1,32%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo
, che ottiene -3,50%.
Piccola perdita per Fincantieri
, che scambia con un -1,31%.
Tentenna Moncler
, che cede l'1,29%.
Sostanzialmente debole Telecom Italia
, che registra una flessione dell'1,01%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Sesa
(+4,50%), MFE B
(+3,16%), MFE A
(+2,82%) e Caltagirone SpA
(+2,00%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Webuild
, che prosegue le contrattazioni a -3,10%.
Calo deciso per Avio
, che segna un -2,89%.
Sotto pressione Moltiply Group
, con un forte ribasso dell'1,71%.
Si muove sotto la parità Banca Generali
, evidenziando un decremento dell'1,47%.