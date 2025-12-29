Borse europee prudenti. Soffrono i titoli della difesa

euro / dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

DiaSorin

Nexi

Inwit

Amplifon

Leonardo

Fincantieri

Moncler

Telecom Italia

Sesa

MFE B

MFE A

Caltagirone SpA

Webuild

Avio

Moltiply Group

Banca Generali

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, dove soffrono i titoli della difesa, in particolare Leonardo e Fincantieri, sulla scia dei venti di pace che soffiano tra Russia e Ucraina. Giù Rheinmetall sulla piazza di Francoforte.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,176. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 4.452,6 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,76%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,22%.Lieve peggioramento dello, che sale a +73 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,49%.resta vicino alla parità(-0,01%), giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,21%, e piatta, che tiene la parità. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 44.555 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 47.252 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+3,72%),(+2,19%),(+1,36%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,50%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,31%.Tentenna, che cede l'1,29%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,01%.Tra i(+4,50%),(+3,16%),(+2,82%) e(+2,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,10%.Calo deciso per, che segna un -2,89%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,71%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,47%.