Milano 13:55
44.504 -0,23%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:55
9.864 -0,07%
Francoforte 13:55
24.312 -0,11%

Borse europee prudenti. Soffrono i titoli della difesa

Con la pace possibile tra Russia e Ucraina

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, dove soffrono i titoli della difesa, in particolare Leonardo e Fincantieri, sulla scia dei venti di pace che soffiano tra Russia e Ucraina. Giù Rheinmetall sulla piazza di Francoforte.

Sul mercato valutario, poco mosso l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,176. Si abbattono le vendite sull'oro, che scambia a 4.452,6 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,76%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,22%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +73 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,49%.

Tra gli indici di Eurolandia resta vicino alla parità Francoforte (-0,01%), giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,21%, e piatta Parigi, che tiene la parità. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 44.555 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 47.252 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo DiaSorin (+3,72%), Nexi (+2,19%), Inwit (+1,36%) e Amplifon (+1,32%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -3,50%.

Piccola perdita per Fincantieri, che scambia con un -1,31%.

Tentenna Moncler, che cede l'1,29%.

Sostanzialmente debole Telecom Italia, che registra una flessione dell'1,01%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Sesa (+4,50%), MFE B (+3,16%), MFE A (+2,82%) e Caltagirone SpA (+2,00%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Webuild, che prosegue le contrattazioni a -3,10%.

Calo deciso per Avio, che segna un -2,89%.

Sotto pressione Moltiply Group, con un forte ribasso dell'1,71%.

Si muove sotto la parità Banca Generali, evidenziando un decremento dell'1,47%.
