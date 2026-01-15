Mercati europei misti, a Milano sale Prysmian e crolla BFF

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse europee, con Piazza Affari che scambia sopra la parità
. Spicca il rialzo di Prysmian
, con giudizi positivi degli analisti in vista dei risultati del quarto trimestre. Positive le banche, con spunti su UniCredit
, dopo aver definito "speculative e ingiustificate" le recenti indiscrezioni su un interesse per la quota di Delfin in MPS
.
L'attenzione del mercato resta anche oggi sulle trimestrali dei colossi finanziari statunitensi
. BlackRock
, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha aumentato
i ricavi da commissioni e ha registrato un nuovo record per gli AUM a 14,04 triliardi di dollari nel quarto trimestre. Goldman Sachs
e Morgan Stanley
hanno entrambe registrato
un aumento degli utili trimestrali, grazie alla crescita dell'attività di investment banking. Sempre in USA, sul fronte macroeconomico, il numero di americani che hanno presentato
nuove richieste di sussidi di disoccupazione scende inaspettatamente la scorsa settimana.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%. Prevalgono le vendite sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,32 dollari per barile, in forte calo del 4,35%.
Lieve calo dello spread
, che scende a +69 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,40%. Tra le principali Borse europee Francoforte
è stabile, riportando un moderato +0,1%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,62%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,2%. Piazza Affari
continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,37%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 48.654 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,13%); leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,41%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Prysmian
(+2,51%), Banco BPM
(+2,19%), A2A
(+2,11%) e Telecom Italia
(+2,02%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ENI
, che prosegue le contrattazioni a -1,96%. Spicca la prestazione negativa di Stellantis
, che scende dell'1,78%. Banca MPS
scende dell'1,63%. Calo deciso per Brunello Cucinelli
, che segna un -1,62%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Technoprobe
(+6,81%), Ariston Holding
(+2,96%), Ferretti
(+2,36%) e Interpump
(+1,83%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank
, che ottiene -12,52% (Kepler Cheuvreux taglia il rating a Hold sulla performance più debole del solito del quarto trimestre che non porta la tipica accelerazione stagionale). Sessione nera per Reply
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,11%. Sotto pressione D'Amico
, con un forte ribasso del 2,65%. Soffre Ferragamo
, che evidenzia una perdita del 2,42%.