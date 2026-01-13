Listini europei sulla parità, a Milano giù Fincantieri e Buzzi

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente
. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Lieve calo dell'oro
, che scende a 4.587 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,48%, a 60,38 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +69 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,45%. Nello scenario borsistico europeo
pensosa Francoforte
, con un calo frazionale dello 0,21%, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e tentenna Parigi
, con un modesto ribasso dello 0,53%.
Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 48.484 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,23%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,49%. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in luce Saipem
, con un ampio progresso del 2,70%.
Andamento positivo per DiaSorin
, che avanza di un discreto +2,1%.
Ben comprata Banca MPS
, che segna un forte rialzo dell'1,95%.
Bilancio positivo per ENI
, che vanta un progresso dell'1,11%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri
, che continua la seduta con -3,46%.
Seduta negativa per Buzzi
, che mostra una perdita del 3,03%.
Sotto pressione Nexi
, che accusa un calo dell'1,99%.
Scivola Stellantis
, con un netto svantaggio dell'1,52%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Pharmanutra
(+2,92%), Ferretti
(+2,56%), Pirelli
(+2,32%) e D'Amico
(+1,79%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ENAV
, che prosegue le contrattazioni a -2,75%.
In rosso Philogen
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,65%.
Spicca la prestazione negativa di Cementir
, che scende del 2,62%. Caltagirone SpA
scende dell'1,94%.