Mercati cauti. Focus su dazi e Job Report USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna della cautela la seduta finanziaria delle borse europee
, confermando l'impostazione prudente dell'avvio, mentre gli investitori restano in attesa dei dati chiave sull’occupazione statunitense che potrebbero influenzare le aspettative sui futuri tagli dei tassi della Federal Reserve. Gli addetti ai lavori guardano anche alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sui dazi, che potrebbe arrivare in giornata.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,164. L'Oro
è sostanzialmente stabile su 4.471,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,94%, a 58,3 dollari per barile.
Scende molto lo spread
, raggiungendo +70 punti base, con un deciso calo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,45%. Tra gli indici di Eurolandia
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,3%, performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,45%, e sostenuta Parigi
, con un discreto guadagno dello 0,83%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 48.505 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, buoni spunti su Amplifon
, che mostra un ampio vantaggio del 2,81%.
Ben impostata STMicroelectronics
, che mostra un incremento del 2,67%.
Tonica Stellantis
che evidenzia un bel vantaggio del 2,35%.
In luce Brunello Cucinelli
, con un ampio progresso del 2,00%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Italgas
, che ottiene -2,09%.
Pensosa Banca Popolare di Sondrio
, con un calo frazionale dell'1,14%.
Tentenna A2A
, con un modesto ribasso dell'1,07%.
Giornata fiacca per Snam
, che segna un calo dello 0,98%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Moltiply Group
(+4,10%), Intercos
(+3,72%), Caltagirone SpA
(+2,26%) e Juventus
(+2,02%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su NewPrinces
, che prosegue le contrattazioni a -1,96%.
Calo deciso per BFF Bank
, che segna un -1,71%.
Sotto pressione IREN
, con un forte ribasso dell'1,70%.