Piazza Affari chiude in rosso appesantita dai petroliferi

S&P-500

Tim

Italgas

Snam

Eni

Tenaris

Saipem

Euro / dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Italgas

Fincantieri

Leonardo

ENI

Tenaris

Saipem

Moncler

Technoprobe

Caltagirone SpA

Avio

IREN

LU-VE Group

MFE A

Ferragamo

Fiera Milano

(Teleborsa) -, insieme al resto delle Borse europee. Stabile sulla piazza di New York l'A Milano sugli scudi, dopo che il suo azionistaha annunciato l'emissione di unconvertibile in azioni Italgas. D'altro canto in calo i petroliferi, con, condizionati dall'incertezza legata al passaggio di potere inL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,169. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,61%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,53%), che ha toccato 56,25 dollari per barile.In forte calo lo, che raggiunge +66 punti base (-6 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,44%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,92%, mentre vendite su, che registra un ribasso dello 0,74%, eè stabile, riportando un moderato -0,04%.Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,43%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,34%, chiudendo a 48.347 punti.Buona la prestazione del(+0,72%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+0,79%).di Milano, troviamo(+5,78%),(+5,39%),(+5,34%) e(+5,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,65%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,49%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,48%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,72%.Tra i(+6,81%),(+4,27%),(+4,25%) e(+3,90%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,75%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,80%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,66%.scende del 2,67%.