Piazza Affari chiude in rosso appesantita dai petroliferi

(Teleborsa) - Seduta negativa per il listino milanese
, insieme al resto delle Borse europee. Stabile sulla piazza di New York l'S&P-500
.
A Milano sugli scudi Tim
e Italgas
, dopo che il suo azionista Snam
ha annunciato l'emissione di un green bond da 500 milioni di euro
convertibile in azioni Italgas. D'altro canto in calo i petroliferi, con Eni
, Tenaris
e Saipem
, condizionati dall'incertezza legata al passaggio di potere in Venezuela
.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,169. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,61%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,53%), che ha toccato 56,25 dollari per barile.
In forte calo lo spread
, che raggiunge +66 punti base (-6 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,44%. Nello scenario borsistico europeo
buoni spunti su Francoforte
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,92%, mentre vendite su Londra
, che registra un ribasso dello 0,74%, e Parigi
è stabile, riportando un moderato -0,04%.
Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,43%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che ha perso lo 0,34%, chiudendo a 48.347 punti.
Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+0,72%); sulla stessa tendenza, in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,79%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Telecom Italia
(+5,78%), Italgas
(+5,39%), Fincantieri
(+5,34%) e Leonardo
(+5,09%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su ENI
, che ha archiviato la seduta a -4,65%. Seduta negativa per Tenaris
, che mostra una perdita del 3,49%. Sotto pressione Saipem
, che accusa un calo del 3,48%. Scivola Moncler
, con un netto svantaggio del 2,72%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+6,81%), Caltagirone SpA
(+4,27%), Avio
(+4,25%) e IREN
(+3,90%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su LU-VE Group
, che ha chiuso a -2,75%. In rosso MFE A
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,80%. Spicca la prestazione negativa di Ferragamo
, che scende del 2,66%. Fiera Milano
scende del 2,67%.