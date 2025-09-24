Conti corrente zero spese: guida alla scelta

Cosa significa davvero conto corrente a zero spese?

Tipologie conti correnti a zero spese: tabella di sintesi

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE PRINCIPALI CONDIZIONI CANONE ZERO LIMITI Conto zero spese "strutturale" Nessun canone fisso, operatività digitale inclusa (bonifici SEPA online, carta di debito, alcuni prelievi) Nessuna condizione: zero spese per tutti Restano imposta di bollo oltre 5.000 € di giacenza media annua e servizi extra (bollettini istantanei, carte opzionali) Conto zero spese "a condizione" Canone previsto dal listino, azzerabile rispettando requisiti (accredito stipendio, spesa minima con carta, patrimonio) Accreditare stipendio/pensione, usare la carta sopra soglia, età under 30/35 o altri requisiti richiesti dalla banca Se le condizioni saltano anche per un mese, si paga il canone standard Conto zero spese "con offerte/promozioni" Canone e imposta azzerati per un periodo (ad esempio, 6-12 mesi), spesso con bonus di benvenuto Aprire il conto entro la scadenza della promo, a volte con accredito dello stipendio Dopo la promozione tornano i costi di listino, salvo rispettare altre condizioni, o rinnovo delle stesse Conto di Base Servizi essenziali: accredito stipendio o pensione, carta di debito, bonifici e addebiti, prelievi inclusi fino a un tetto annuo Canone gratis con ISEE inferiore a 11.600 € o (se pensionati) 18.000 € lordi annui Numero limitato di operazioni. Oltre soglia si pagano gli extra. L’imposta di bollo è dovuta se la giacenza media annua supera i 5.000 euro

Conti correnti zero spese: quali costi restano veramente?

Imposta di bollo sul conto corrente : per le persone fisiche è dovuta pari a 34,20 € l’anno quando la giacenza media del periodo di rendicontazione supera i 5.000 €. Se la rendicontazione è trimestrale, la banca addebita 8,55 € a trimestre quando la soglia è superata in quel periodo. Sotto soglia, l’imposta di bollo non si paga.

: per le persone fisiche è dovuta pari a 34,20 € l’anno quando la giacenza media del periodo di rendicontazione supera i 5.000 €. Se la rendicontazione è trimestrale, la banca addebita 8,55 € a trimestre quando la soglia è superata in quel periodo. Sotto soglia, l’imposta di bollo non si paga. Operazioni non incluse : bonifici istantanei quando non compresi nel pacchetto, bonifici extra-SEPA, prelievi su ATM fuori rete o fuori area inclusa, pagamento di bollettini, MAV, RAV, PagoPA, F24 quando non rientrano nella promozione e operazioni allo sportello su conti nati per l’uso digitale.

: bonifici istantanei quando non compresi nel pacchetto, bonifici extra-SEPA, prelievi su ATM fuori rete o fuori area inclusa, pagamento di bollettini, MAV, RAV, PagoPA, F24 quando non rientrano nella promozione e operazioni allo sportello su conti nati per l’uso digitale. Carte opzionali : la carta di credito o la prepagata possono avere un canone, spesso azzerabile al superamento di una soglia di spesa mensile.

: la carta di credito o la prepagata possono avere un canone, spesso azzerabile al superamento di una soglia di spesa mensile. Sconfinamenti: andare in rosso comporta interessi e, quindi, spese ed eventuali segnalazioni.

Come scegliere il giusto conto corrente zero spese: criteri pratici di valutazione

Canone e condizioni : zero strutturale oppure azzerabile? Per quanto tempo valgono eventuali promozioni? Quali condizioni servono (accredito, spesa con carta, prodotti collegati) e cosa accade se in un mese non vengono rispettate?

: zero strutturale oppure azzerabile? Per quanto tempo valgono eventuali promozioni? Quali condizioni servono (accredito, spesa con carta, prodotti collegati) e cosa accade se in un mese non vengono rispettate? Bonifici : SEPA ordinari realmente gratuiti e senza soglie? I bonifici istantanei sono inclusi o a tariffa? Serve davvero l’istantaneo tutti i mesi o solo sporadicamente?

: SEPA ordinari realmente gratuiti e senza soglie? I bonifici istantanei sono inclusi o a tariffa? Serve davvero l’istantaneo tutti i mesi o solo sporadicamente? Prelievi : in quali circuiti sono gratuiti e con quali limiti? C’è distinzione tra ATM della banca, del gruppo o di terzi? Cosa cambia fuori dall’area Euro?

: in quali circuiti sono gratuiti e con quali limiti? C’è distinzione tra ATM della banca, del gruppo o di terzi? Cosa cambia fuori dall’area Euro? Bollettini e tributi : PagoPA, F24, MAV e RAV sono compresi o promozionati solamente per un periodo? Qual è la tariffa standard a regime?

: PagoPA, F24, MAV e RAV sono compresi o promozionati solamente per un periodo? Qual è la tariffa standard a regime? Carte : la carta di debito è inclusa per sempre o solamente per il primo anno? La carta di credito (se prevista) ha canone azzerabile con soglia di spesa mensile? Serve davvero averla, oppure si può iniziare senza?

: la carta di debito è inclusa per sempre o solamente per il primo anno? La carta di credito (se prevista) ha canone azzerabile con soglia di spesa mensile? Serve davvero averla, oppure si può iniziare senza? Sportello : se si preferisce ogni tanto l’operazione in filiale, vale la pena stimare quanto costa farla su un conto digitale.

: se si preferisce ogni tanto l’operazione in filiale, vale la pena stimare quanto costa farla su un conto digitale. Estero: chi viaggia o paga spesso in valuta dovrebbe guardare al cambio applicato, ai tetti di prelievo gratuito e alle commissioni su extra-SEPA.

Conti correnti che diventano a zero spese: come si annullano i canoni

Quanto dura la promozione; Quali sono le condizioni esatte da rispettare; Il costo a regime se in un mese non si centra l’obiettivo.

Cointestazione del conto corrente con il coniuge: quando conviene

Un solo canone invece di due: se ciascun partner apre un conto separato, ci sono due canoni da pagare (anche se piccoli o azzerabili con condizioni). Con un conto unico, invece, i costi fissi si pagano una volta sola. Somma delle operazioni: alcune banche danno benefici al raggiungimento di certe soglie, come 500 € di spesa con carta al mese o un certo numero di domiciliazioni attive. Con due persone che usano la stessa carta collegata al conto, si arriva più facilmente a queste soglie. Accrediti combinati: se entrambi ricevono lo stipendio o la pensione sullo stesso conto, si rafforza il requisito dell’accredito e non si rischia di perdere l’azzeramento del canone in mesi in cui magari un solo accredito non basterebbe. Gestione più semplice delle spese comuni: avere un unico conto permette di centralizzare bollette, mutuo, affitto e spese familiari. Oltre alla comodità, si evita di dover mantenere più rapporti bancari, ciascuno con i propri costi extra.

Conto corrente online, filiale o ibrido: differenze costi

Conti correnti a zero spese con e senza condizioni (settembre 2025)

BANCA – CONTO CATEGORIA ZERO SPESE CONDIZIONE PER CANONE 0 COSA È GRATIS NELL’USO BASE (INDICATIVO) VOCI TIPICHE NON INCLUSE Findomestic – Conto corrente Smile / Smile Go Zero con condizioni Canone azzerato in caso di accredito stipendio/pensione o versamento mensile di almeno 500 €. L’imposta di bollo è assorbita dalla banca fino al 31 dicembre 2026 Canone del conto, carta di debito, operatività online. Per lo Smile Gol, i bonifici e le operazioni sono illimitate, mentre i prelievi sono gratis su qualunque ATM Dopo il 31/12/2026 l’imposta di bollo torna a carico del cliente se la giacenza media supera i 5.000 € ING – Conto corrente Arancio Light Zero strutturale (piano Light) Nessuna (canone 0 €). Il Piano Arancio Più ha un canone di 5 €, ma è azzerabile con accredito stipendio o entrate superiori a 1.000 € o under 30 (fino al 28 febbraio 2026). Con Arancio Più i prelievi diventano gratis Bonifici SEPA e istantanei 0 €. Carta di debito (emissione una tantum 3 €). Operatività online Prelievi 0,95 € per operazione. Commissioni su bollettini/CBILL/PagoPA Mediolanum SelfyConto Zero con condizioni (età / accredito / spesa) Gratis fino a 30 anni, per tutti primo anno a 0 €, poi 3,75 € al mese azzerabile con accredito dello stipendio o spesa tramite carta pari o superiore a 500 € al mese Bonifici SEPA anche istantanei a 0 €. Apertura o gestione online, spesso carta di debito gratuita il 1° anno Eventuali prelievi extra-UE e servizi allo sportello Crédit Agricole – Conto Online Zero con condizioni (più offerte a tempo) Canone di listino 2 € al mese, azzerabile per under 35, accredito stipendio/pensione, patrimonio superiore a 5.000 € o apertura di un dossier titoli valorizzati. A ogni modo, canone gratuito per i primi 9 mesi Bonifici SEPA online 0 €, app completa, carta VISA (di debito) 0 € per 24 mesi, poi 24 € all’anno Prelievi su ATM extra gruppo, eventuali bollettini a tariffa Fineco Zero con condizioni (+ offerta 12 mesi gratis nuovi clienti) Under 30: canone 0 €, altrimenti 3,95 € al mese azzerabile (ad esempio, accredito stipendio o altre condizioni). Per i nuovi clienti: 12 mesi gratis per aperture dal 1° aprile 2025 2Bonifici SEPA 0 €. Prelievi gratuiti pari o superiori a 100 € (soglie e casi particolari a listino). App e piattaforma evolute 5Prelievi inferiori a 100 € a tariffa. Carte con canone se non azzerabile Credem Link Zero strutturale (canone 0 €) + offerte Nessuna per il canone. Carta Pagobancomat 0 €. Carta Mastercard internazionale 0 € il 1° anno, poi 1,50 € al mese Operatività online, prelievi su ATM Credem 0 € Bonifici online 0,50 € (SEPA e istantanei). Prelievi su ATM di altre banche a tariffa Isybank (Gruppo Intesa Sanpaolo) – Piano isyPrime Zero con condizioni (età + finestra promo) Under 35 se il conto si apre entro il 27 aprile 2026: canone 0 € e imposta di bollo a carico della banca fino a 35 anni Bonifici istantanei 0 €. Prelievi gratis in tutto il mondo (secondo condizioni del piano), operatività via app Dopo i 35 anni applica canone di listino (oggi a 9,90 € al mese). Attenzione a regole su valute extra-euro Poste Italiane – Conto BancoPosta (Start – Medium – Plus) Zero con offerte Promo online periodiche che azzerano il canone per i primi 12-24 mesi mesi (ad esempio, fino al 31 ottobre 2025 con codice promo), poi canone da listino Operatività online e in ufficio postale, carta di debito inclusa Dopo la promozione, il canone torna a regime, salvo rispettare condizioni premiali. Alcune operazioni hanno un costo di listino (azzerabile con condizioni)

(Teleborsa) - Possiamo definire un contocome un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale. È l’uso reale che fa la differenza: dai bonifici istantanei ai prelievi in certi circuiti, dai bollettini di pagamento ai servizi allo sportello. Si tratta di elementi che possono avere un costo, quindi la questione è: un conto corrente zero spese è un conto che include l’azzeramento anche di questi costi oppure restano comunque uscite inevitabili?Innanzitutto, dobbiamo fare delle precisazioni, quindi parlare di conto corrente base, conti zero spese in assoluto, conti zero spese tramite offerte o in cambio di certe condizioni. Partiamo quindi dal significato di conto a zero spese, poi passeremo a elencare i criteri che sono alla base della scelta di un conto zero spese (o dal canone azzerabile).Nel linguaggio commerciale,indica un rapporto senza un canone ricorrente e con alcune operazioni incluse gratuitamente in app e internet banking. Solitamente, sono compresi i bonifici SEPA online, la carta di debito base e un certo numero di prelievi in area Euro (o presso il circuito ATM della banca).Tuttavia,: talvolta è necessario accreditare lo stipendio, mantenere una spesa minima con carta, oppure rientrare in determinate fasce d’età (ad esempio, under 30 o under 35).A tal proposito è fondamentale leggere bene ilper capire quante e quali operazioni sono davvero comprese nella gratuità del conto e quali, invece, scattano a pagamento.Esiste poi il, pensato per bisogni essenziali (accredito, carta di debito, bonifici, addebiti diretti, prelievi) con un numero annuo di operazioni incluse.Questo tipo di conto è gratuito per chi possiede un, mentre per i pensionati con reddito lordo annuoil canone è azzerato, anche se resta l’imposta di bollo (se dovuta, ovvero se la giacenza media annua è superiore ai 5.000 euro).Superati i pacchetti inclusi, le operazioni extra si pagano secondo il listino.A essere precisi, va detto che un conto corrente con zero canone non elimina gli oneri fiscali e le commissioni fuori perimetro, spese che sono comunque da considerare. Ecco quali sono:Alla luce di quanto sopra scritto, conviene concentrare le operazioni di tutti i giorni in quelle già comprese gratuitamente nel conto, ed evitare o limitare quelle che hanno un costo extra.Proseguendo il discorso con cui abbiamo chiuso il precedente paragrafo, il vero conto corrente a zero spese si palesa nel momento in cui la nostra scelta si basa sull’effettivo utilizzo che ne faremo, onde evitare costi non preventivati. Ecco cosa bisogna verificare, nell’ordine:Un profilo con esigenze essenziali e operatività solo online (accredito, bonifici SEPA, pagamenti con carta di debito) può ottenere di fatto costi nulli scegliendo un conto a zero canone con bonifici gratuiti e prelievi inclusi in area Euro.Chi paga spesso bollettini o ricorre allo sportello, invece, farebbe meglio a valutare piani che includono questi servizi o applicano una tariffa a pacchetto.Per chi viaggia spesso (per lavoro o per svago), contano tasso di cambio e soglie di prelievo, più della presenza di sportelli.Infine, chi rientra nei requisiti ISEE o pensione può considerare il Conto Base, che rappresenta la soluzione più lineare per avere l’essenziale a costo ridotto o nullo.Una delle categorie più diffuse oggi è quella dei conti correnti con canone azzerabile. In pratica, il listino prevede un costo, che però può scomparire quando si rispettano condizioni semplici e verificabili.Prima di aderire a un’offerta di questo tipo, è bene chiarire tre cose:Solitamente, come già anticipato, viene richiesto l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto, una spesa mensile effettuata tramite carta sopra una certa soglia, un limite di età, una giacenza o patrimonio minimi su rapporti della stessa banca, oppure l’attivazione di prodotti collegati, come ad esempio assicurazioni di protezione, servizi di consulenza finanziaria o l’apertura di un dossier titoli.La gratuità del conto può dipendere da una solo delle cose sopraelencate, oppure dalla compresenza di due condizioni, dipende da cosa decide la banca o da cosa prevede la promozione (e quanto dura).può essere utile per gestire insieme entrate e uscite. In questo modo si evitano doppioni di spese fisse e si raggiungono più facilmente alcune condizioni che permettono di azzerare il canone, ad esempio una certa soglia di spesa con carta o l’accredito regolare di entrate.Va quindi precisato che la convenienza di un conto cointestato con il coniuge o convivente si basa su quattro elementi principali:Bisogna però fare attenzione a due aspetti. Il primo riguarda: la soglia dei 5.000 euro di giacenza media si calcola per ogni conto, anche se cointestato. Questo significa che, se la somma depositata supera quella cifra, l’imposta è dovuta.Il secondo punto riguarda le regole di alcune banche: per ottenere i benefici legati all’accredito dello stipendio, ma serve che ogni intestatario riceva il proprio stipendio sul conto.In pratica, la cointestazione è utile per semplificare la gestione comune e ridurre certi costi,offerti dalle banche.si basano prevalentemente su app e internet banking: i costi sono bassi o nulli dove l’operatività è digitale e si dà meno spazio alle (costose) pratiche di sportello. Risultano ideali quando si gestisce tutto da smartphone e non occorrono servizi in filiale., invece, privilegiano assistenza e operazioni allo sportello. I canoni tendono a essere più alti, ma possono avere senso per chi preferisce l’interazione fisica o ha bisogni non standard.cercano un equilibrio tra le due soluzioni precedenti: la struttura dei costi è sempre più vicina ai conti online, ma la rete di filiali risulta disponibile quando serve.Tutte le promozioni sopra elencate sono: si consiglia di tenersi aggiornati sui siti ufficiali delle banche e sulle pagine dei conti correnti.Infatti, le condizioni commerciali (prelievi, bonifici istantanei, carte, promo) cambiano spesso: prima di aprire un conto, si raccomanda di controllare il foglio informativo e la pagina di offerta della banca, soprattutto per le scadenze delle promozioni e le soglie che azzerano il canone.Infine, una precisazione sull’imposta di bollo (): questa è dovuta per legge se la giacenza media supera 5.000 € sul periodo di rendicontazione. Fanno eccezione solo i casi in cui la banca la assorbe in promozione (ad esempio, Findomestic fino al 31 dicembre 2026 o isyPrime fino a 35 anni) o i profili normativi del Conto Base con ISEE sotto soglia.