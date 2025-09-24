Dexelance, perfezionata acquisizione del 65% di Mohd per 44,3 milioni

Dexelance

(Teleborsa) -, gruppo industriale diversificato, tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, rende noto che mercoledì è stata(“Mohd”). Il controvalore dell’operazione è stato di, interamente finanziati da Dexelance mediante ricorso ad indebitamento bancario.Si ricorda inoltre che l’accordo prevede reciproche adi Mohd, che resterà inizialmente detenuto dalla famiglia Mollura. In particolare: 1) un’opzione put a favore della famiglia Mollura per una partecipazione pari al 10,0% del capitale, esercitabile tra il sesto e il dodicesimo mese successivo alla data odierna ed alla stessa valutazione - pro quota; 2) delle reciproche opzioni di put e call, il cui prezzo d’esercizio sarà determinato sulla base dei risultati conseguiti da Mohd negliesercizi 2028 e 2029.La famiglia Mollura, in linea con il consolidato modus operandi di Dexelance,in completa continuità di gestione.