Dexelance, azioni proprie all'1,7% del capitale sociale

(Teleborsa) - Dexelance, gruppo industriale diversificato attivo nel design, luce e arredamento, ha comunicato di aver acquistato tra il 3 e il 7 novembre 2025, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 11.752 azioni ordinarie (pari allo 0,044% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,9044 euro, per un controvalore pari a 69.388,60 euro.

A seguito delle operazioni finora effettuate, al 7 novembre Dexelance deteneva 459.071 azioni proprie, pari all'1,705% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, vigoroso rialzo per il Gruppo dell'arredamento di alta gamma, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,45%.





