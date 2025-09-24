Directa, Busi: risultati trainati da nuovi conti, aumento volatilità e appetito per ETF

(Teleborsa) - La performance nel primo semestre
2025 di Directa SIM
, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, è stata "la migliore di sempre
, un record storico che ha portato Directa a superare i 10 milioni di utile lordo in soli sei mesi, con un aumento importante nel controvalore delle commissioni, che rappresentano l'attività core dei servizi offerti dalla società". Lo ha detto a Teleborsa l'AD Andrea Busi
, dopo la pubblicazione dei risultati
.
"Le commissioni sono cresciute di circa il 20% e a questo ovviamente ha contribuito la crescita dei clienti - ha spiegato - I clienti al 30 giugno 2025 erano circa 120 mila, un risultato straordinario se si pensa che il primo gennaio 2020 erano meno di 30 mila. In quattro anni e mezzo Directa ha quadruplicato il numero dei clienti
".
"Se si aggiunge, infine, che il controvalore delle masse ha superato gli 8 miliardi, stiamo parlando di risultati che certamente ci rendono orgogliosi e felici di poter presentare agli investitori, ai clienti e a tutti quelli che hanno creduto in noi questi risultati sorprendenti
", ha evidenziato Busi.
A trainare questi risultati sono stati in particolare tre elementi. Il primo, già citato, è stata "la continua crescita del numero di clienti, che è arrivato fino a 120 mila unità in nuovi conti aperti al 30 giugno 2025. Tenendo presente che al 31 dicembre 2024 erano meno di 105 mila, si sono avute 15 mila nuove aperture di conto in soli sei mesi
, una media straordinaria".
Un altro fatto è stato "l'aumento della volatilità
, in particolare nel mese di aprile con le notizie sui dazi americani, prima le smentite e poi le riconferme - ha spiegato - Questo ha fatto sì che la volatilità crescesse e gli indici si muovessero in maniera robusta sia al rialzo che al ribasso. Di conseguenza, ciò ha portato a un incremento e a una moltiplicazione del numero di eseguiti e un aumento delle commissioni".
Da ultimo, "abbiamo intercettato soprattutto in questo semestre una enorme preferenza per alcuni tipi di strumenti finanziari, in particolare gli ETF
- ha detto Busi - Pensate che nei primi sei mesi del 2025 il numero di operazioni su ETF è aumentato del 90% rispetto al medesimo periodo del 2024. Un risultato eccezionale, favorito anche dal fatto che noi consentiamo l'operatività gratuita su un gran numero di questi strumenti finanziari. Da questo punto di vista, è un buon segnale che ha caratterizzato i primi sei mesi e che sta continuando a caratterizzare anche l'andamento nei mesi successivi".