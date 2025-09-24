Energia, con l'intelligenza artificiale in Italia possibili risparmi fino a 40 TWh l'anno

(Teleborsa) - Secondo uno studio della(Fire) l'applicata all'utilizzo dipuò consentire importanti. In particolare, lo studio ha calcolato che l'potrebbe ottenere riduzioni del 10-25% attraverso la manutenzione predittiva e la gestione intelligente dell'energia mentre glipotrebbero ridurre il consumo di energia dell'8-40% grazie a sistemi Hvac (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) e di illuminazione controllati dall'intelligenza artificiale.Anche i settori deipotrebbero beneficiare di una gestione ottimizzata della flotta e di una ricarica intelligente, per ridurre le emissioni fino al 30%.L'implementazione di queste opzioni potrebbero generarefino a 40 TWh.Il rapporto ha evidenziato che fra lelepiù utilizzate di Intelligenza artificiale riguardano l'analisi dei dati supportati dall'intelligenza artificiale (54%); i dispositivi abilitati al machine learning (50%); gli strumenti di analisi dei big data (46%). Le soluzioni di intelligenza artificiale personalizzate (24%) e altre applicazioni di nicchia hanno invece un uso limitato.La ricerca ha però individuato anche i possibili: fra questi sono stati indicati i costi elevati, la mancanza di personale qualificato e la sicurezza dei dati.In Italia il consumo energetico deisi è attestato a 4,5 TWh nel 2024, con l'IA responsabile del 15-20% di tale domanda. Le proiezioni indicano al 2030 un'espansione dei consumi legati all'Ia a circa 10 TWh (con una potenza che passerà da circa 0,5 a circa 2,6 Gw), in linea con il Pniec, con i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale che superano il 20% del carico dei data center.