Economia
Energia, con l'intelligenza artificiale in Italia possibili risparmi fino a 40 TWh l'anno
(Teleborsa) - Secondo uno studio della Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (Fire) l'intelligenza artificiale applicata all'utilizzo di energia può consentire importanti risparmi. In particolare, lo studio ha calcolato che l'industria potrebbe ottenere riduzioni del 10-25% attraverso la manutenzione predittiva e la gestione intelligente dell'energia mentre gli edifici potrebbero ridurre il consumo di energia dell'8-40% grazie a sistemi Hvac (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) e di illuminazione controllati dall'intelligenza artificiale.

Anche i settori dei trasporti potrebbero beneficiare di una gestione ottimizzata della flotta e di una ricarica intelligente, per ridurre le emissioni fino al 30%.

L'implementazione di queste opzioni potrebbero generare risparmi energetici potenziali fino a 40 TWh.

Il rapporto ha evidenziato che fra le imprese medio-grandi le soluzioni più utilizzate di Intelligenza artificiale riguardano l'analisi dei dati supportati dall'intelligenza artificiale (54%); i dispositivi abilitati al machine learning (50%); gli strumenti di analisi dei big data (46%). Le soluzioni di intelligenza artificiale personalizzate (24%) e altre applicazioni di nicchia hanno invece un uso limitato.

La ricerca ha però individuato anche i possibili ostacoli: fra questi sono stati indicati i costi elevati, la mancanza di personale qualificato e la sicurezza dei dati.

In Italia il consumo energetico dei data center si è attestato a 4,5 TWh nel 2024, con l'IA responsabile del 15-20% di tale domanda. Le proiezioni indicano al 2030 un'espansione dei consumi legati all'Ia a circa 10 TWh (con una potenza che passerà da circa 0,5 a circa 2,6 Gw), in linea con il Pniec, con i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale che superano il 20% del carico dei data center.
