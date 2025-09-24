ETS ammessa in Borsa. Debutto su EGM il 26 settembre

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie di E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services
sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (il mercato dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita) con decorrenza dal 24 settembre 2025 e saranno negoziate a partire dal giorno 26 settembre
2025. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.
Come già emerso
, ETS sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione
di 24 milioni di euro (24,6 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver raccolto
4 milioni di euro in aumento di capitale (4,6 milioni con i 575 mila dall'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe). Il prezzo
di collocamento è stato pari a 5 euro per azione (al limite minimo della forchetta di 5-6,25 euro individuata in precedenza). Il flottante
è al 16,67% (18,62% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe).
Fondata nel 1992, ETS si rivolge al settore privato e pubblico
, operando come capogruppo mandataria o mandante in raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) nei grandi appalti pubblici. ETS dispone di un ampio e diversificato portafoglio di Certificati di Esecuzione Lavori per un controvalore complessivo di oltre 3,3 miliardi di euro (ottenuti a partire dal 2000), fondamentale per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche. La società ha sede operativa a Villa d'Almè (BG) e conta un organico di 120 persone, di cui 59 collaboratori. Al 31 dicembre 2024, ha registrato un Valore della Produzione pari a 15,2 milioni di euro interamente generato in Italia, in crescita del 9,6% rispetto all'esercizio precedente. L'EBITDA si attesta a 4,4 milioni di euro ed evidenzia una marginalità del 29%.
Il Consiglio di Amministrazione
, in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, è composto da: Donato Romano (Presidente), Giambattista Parietti (Vice Presidente), Federico Parietti (Consigliere), Stefano Romano (Consigliere) e Mario Boselli (Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza).
Dopo l'ammissione e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe, l'azionariato
vede ETS Group all'83,33% e il mercato al 16,67% (di cui 6,25% detenuto da Indépendence AM). Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, ETS Group sarebbe al 81,38% e il mercato al 18,62% (di cui 6,10% detenuto da Indépendence AM).Banca Profilo
è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Corporate Broker, Ambromobiliare
è Advisor Finanziario, MIT SIM
è Specialist.(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)