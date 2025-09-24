Fondazione CDP premia sette progetti innovativi per l'inclusione sociale delle persone fragili

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Realizzareper l’integrazione lavorativa delledella popolazione e il sostegno alla partecipazione attiva nella. A questo obiettivo puntano i sette progetti vincitori della prima edizione del Premio Innovazione Sociale, lanciato da(l’ente non profit nato su impulso di Cassa Depositi e Prestiti) in collaborazione con, attraverso la Direzione Impact ed Intesa Sanpaolo per il Sociale, struttura del Gruppo dedicata al contrasto delle disuguaglianze e delle povertà e alla promozione dell’inclusione.alle migliori idee per l’inclusione sociale delle persone fragili sono stati consegnati oggi nella storica sede di CDP a Roma nel corso di un evento aperto da, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti e di Fondazione CDP, a cui hanno fatto seguito gli interventi di, Direttore Generale di Fondazione CDP, e di, Executive Director di Intesa Sanpaolo per il Sociale. La giornata è proseguita con la premiazione dei progetti vincitori e si è chiusa con il saluto dell’Amministratore Delegato di CDP, Dario Scannapieco.Ilè dedicato a, cooperative e imprese sociali, prevede un riconoscimento economico complessivo di oltre mezzo milione di euro e si articola in tre categorie in base al livello di sviluppo dei progetti: fase pilota, media scala e larga scala[1]. Per ciascuna categoria sono stati assegnati due riconoscimenti, rispettivamente di 90mila e 45mila euro.A questi riconoscimenti si aggiunge il, dal valore complessivo di 90mila euro, sostenuto da entrambi i promotori (Fondazione CDP e Intesa Sanpaolo per il Sociale) destinato all’iniziativa più innovativa ed efficace che utilizza tecnologie e intelligenza artificiale a supporto dell’inclusione sociale e professionale."Con la prima edizione del Premio Innovazione Sociale riconosciamo l’impegno di chi è in grado di promuovere nuove idee e trasformarle in azioni contribuendo a rafforzare la coesione delle comunità e riducendo i divari esistenti. Valorizzare queste iniziative significa riconoscere come l’innovazione possa essere anche la chiave per affrontare e vincere le sfide sociali del nostro tempo con pragmatismo e con un’attenzione speciale ai più fragili. Fondazione CDP, grazie anche alla collaborazione con Intesa Sanpaolo per il Sociale, conferma ancora una volta il proprio sostegno al Terzo Settore in Italia, valorizzando il capitale sociale del Paese", ha dichiarato, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione CDP., Executive Director di Intesa Sanpaolo per il Sociale, ha commentato: "L’innovazione sociale trova nella tecnologia un alleato strategico per favorire l’inclusione e ridurre le disuguaglianze. Con il Premio promosso insieme a Fondazione CDP, sosteniamo le realtà del Terzo Settore che sanno trasformare soluzioni digitali e strumenti di intelligenza artificiale in impatti positivi e duraturi per le comunità e per le persone più fragili".