Francia, consorzio Total-RWE vince contratto per mega parco eolico offshore

(Teleborsa) - Il consorzio formato daè stato selezionato dal Ministero dell'Industria e dell'Energia francese comeper l'eolico offshore Centre Manche 2. Il consorzio sarà responsabile della progettazione, dello sviluppo, della costruzione e della gestione di unSituato a oltre 40 km dalla costa, questo sarà il. Una volta costruito, genererà circa 6 TWh all'anno e fornirà elettricità green all'equivalente di oltre 1 milione di famiglie francesi. L'elettricità sarà venduta al prezzo competitivo di 66 €/MWh, come stabilito dalla gara d'appalto.TotalEnergies sarà il gestore del progetto, facendo affidamento sulla sua esperienza nell'eolico offshore e nella gestione di progetti di energia marina su larga scala. La società proseguirà gli studi necessari per giungere a una. Si prevede che la produzione di energia elettrica inizierà nel 2033, in linea con il programma di connessione alla rete di RTE.Il progetto rappresenterà un, il più grande realizzato da TotalEnergies nel Paese negli ultimi 30 anni.