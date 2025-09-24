Francoforte: andamento negativo per Deutsche Bank

prima banca tedesca come assets

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,20%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il grafico a breve dellamostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 30,72 Euro e supporto stimato a quota 29,94. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 31,49.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)