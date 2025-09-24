Milano 11:17
Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Rosso per la prima banca tedesca come assets, che sta segnando un calo del 2,20%.

L'andamento di Deutsche Bank nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il grafico a breve della banca d'affari tedesca mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 30,72 Euro e supporto stimato a quota 29,94. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 31,49.

