Francoforte: andamento negativo per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Rosso per la prima banca tedesca come assets
, che sta segnando un calo del 2,20%.
L'andamento di Deutsche Bank
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il grafico a breve della banca d'affari tedesca
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 30,72 Euro e supporto stimato a quota 29,94. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 31,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)