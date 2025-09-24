Milano 10:54
Germania, indice IFO settembre scende più delle attese a 87,7 punti

(Teleborsa) - Peggiorano più delle attese le condizioni economiche in Germania a settembre 2025, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora le aspettative sui mesi a venire.

L'indice IFO si è attestato a 87,7 punti rispetto agli 88,9 punti di agsoto e risulta al di sotto degli 89,3 punti stimati dal consensus.

L'indice sulle condizioni attuali si posiziona a 85,7 punti dagli 86,4 di agosto e contro gli 86,5 attesi dagli analisti.

Peggiora il sotto-indice relativo alle aspettative, che si posiziona a 89,7 punti dai 91,4 precedenti, risuoltamdo al di sotto dei 92 punti del consensus.

