Germania, indice IFO settembre scende più delle attese a 87,7 punti

(Teleborsa) - Peggiorano più delle attese le condizioni economiche in Germania a settembre
2025, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora le aspettative sui mesi a venire.
L'indice IFO
si è attestato a 87,7 punti rispetto agli 88,9 punti di agsoto e risulta al di sotto degli 89,3 punti stimati dal consensus.
L'indice sulle condizioni attuali
si posiziona a 85,7 punti dagli 86,4 di agosto e contro gli 86,5 attesi dagli analisti.
Peggiora il sotto-indice relativo alle aspettative
, che si posiziona a 89,7 punti dai 91,4 precedenti, risuoltamdo al di sotto dei 92 punti del consensus.(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))